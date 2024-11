Anteprima24.it - “Benvenuti in Atelier”: un lungo weekend di apertura dei laboratori artigiani

Tempo di lettura: 3 minutiAnche la provincia di Salerno apre le porte alla seconda edizione di “in” la manifestazione promossa da CNA Federmoda per far incontrare al grande pubblico gli artigiani eccellenza del Made in Italy. Sarà l’di Pina Pascente a Ricigliano a mostrare il saper fare del Made In Italy come faranno, fino al 10 novembre, su tutto il territorio nazionale sartorie, calzaturifici, pelletterie aderenti alla Confederazione dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa.“Abbiamo voluto tenere l’evento a Ricigliano, in un’area interna, perché è aree qui che pullula l’artigianato più autentico e Pina Pascente ne è la conferma” ha dichiarato il Segretario della CNA Salerno, Simona Paolillo. Per l’occasione, il Presidente di CNA Salerno, Lucio Ronca omaggerà di una sua opera in ceramica il sindaco di Ricigliano Carmine Malpede, per l’attenzione che l’amministrazione sta mostrando per il settore artigianale.