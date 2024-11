Ilrestodelcarlino.it - Avvocato e imprenditore in cella. Si scava nei telefonini e nei pc

E’ dall’approfondita analisi di quanto contenuto neie nei computer di alcuni degli indagati che la Procura di Ascoli cerca di trovare elementi utili per sorreggere l’impianto accusatorio nell’ambito dell’inchiesta su truffa, riciclaggio, autoriciclaggio, falso materiale aggravato, reati a vario titolo contestati a sei persone. Due di queste, l’Alessandro Pettine e Fabio Carpani sono in carcere a Marino del Tronto. Sono indagati invece a piede libero L. I. 72 anni di Alba Adriatica, M.Q. 60 anni di Porto Sant’Elpidio, M.M. 53 anni di Sant’Egidio alla Vibrata e D.P. 33 anni di Offida. Sette i casi di truffa contestati corrispondenti alle somme versate per complessivi 200.000 euro. Ieri mattina il sostituto procuratore Mara Flaiani, titolare dell’inchiesta, ha affidato accertamenti tecnici all’ingegner Davide Ortolano l’incarico di estrarre il contenuto dei telefoni cellulari e di un tablet sequestrati a Pettine, a M.