Gaeta.it - Attacco ai tifosi israeliani ad Amsterdam: il lato oscuro del tifo scoperto

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Recenti eventi di violenza avvenuti ad, dopo la partita tra Ajax e Maccabi Tel Aviv, hanno sollevato interrogativi sull’intolleranza che ancora persiste nelle società moderne. Le scene riprese mostrano inseguimenti e assalti ai danni dellaseria israeliana, riflettendo un clima di paura. David Parenzo, giornalista esperto, ha commentato la situazione, evidenziando le somiglianze tra questo triste episodio e atti di violenza del passato.L’incidente che ha scossoLa serata di ieri ha preso una piega spaventosa per iche si erano riuniti per assistere alla partita ad. A seguito del fischio finale, un gruppo di sostenitori dell’Ajax ha aggredito violentemente idel Maccabi Tel Aviv. Le immagini del caos mostranoin fuga per le strade, mentre gli assalitori hanno lanciato insulti carichi di odio, scandendo frasi antisemite e incitando alla violenza.