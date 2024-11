Atp Finals 2024 Bolelli e Vavassori ci credono | Possiamo arrivare in fondo useremo il pubblico a nostro favore

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Non solo Jannik Sinner. A Torino è tutto pronto per le ATPe tra i protagonisti ci saranno anche Simonee Andreanel torneo di doppio. “Essere qui era ilobiettivo, ci lavoriamo da inizio anno e abbiamo sempre creduto di poterci. Siamo 8 coppie che hanno fatto risultati incredibili, c’è grande equilibrio, non c’è una favorita, ma siamo una delle coppie che possonoin. Ci stiamo preparando al meglio, siamo fiduciosi e con tanta voglia di far bene”, affermano i due azzurri a tre giorni dal debutto, previsto per lunedì all 18:00. “È bellissimo giocare qui – dice-, lo scorso anno guardando le partite di Sinner sognavo di esserci, non pensavo di arrivarci già un anno dopo. Abbiamo fatto un anno pazzesco, ci stiamo allenando bene e il campo è un po’ più lento, cosa che per il doppio è meglio.