Bergamonews.it - ArtDate, Bergamo si trasforma in un palcoscenico creativo

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

. Prende il via il prossimo 13 novembre, il festival di arte contemporanea che ogni annola città in un intensoper la durata di un lungo weekend. Organizzato dall’associazione The Blank,2024 propone questa volta il tema provocatorio del “Divorare”, che promette un viaggio sensoriale nelle arti visive e performative. L’atto del “divorare” nell’arte, come nella società, non è casuale in un presente che ci confronta quotidianamente con la voracità del consumo, con l’avidità e il bisogno di assorbire in modo compulsivo esperienze, dati, conoscenze.Il festival si snoderà tra mostre, performance, incontri, talk, visite guidate che coinvolgono diversi spazi di, tra musei, gallerie, studi d’artista e luoghi storici. Gli artisti e i curatori sono stati chiamati a esplorare l’idea del consumo e dellazione attraverso multiformi linguaggi: da quelli più tradizionali come pittura, scultura, disegno, alle installazioni multimediali, alla performance art, alle contaminazioni sonore e verbo visive.