Amad invia un messaggio ad Amorim con una doppietta brillante

2024-11-07 23:59:21 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Diallo è stato il protagonista dello spettacolo con una splendidamentre il Manchester United ha ottenuto la prima vittoria in Europa League di questa stagione.Il nazionale della Costa d’Avorio, alla sua prima partita da titolare dal 3 ottobre, ha segnato due reti nel secondo tempo, la prima con un colpo di testa e la seconda con un tiro a giro dal limite dell’area, affondando una squadra del PAOK che ha sprecato diverse buone occasioni per qualificarsi. Serata scomoda per gli uomini di Ruud van Nistelrooy.Che colpo questo da parte diDiallo È il secondo della serata per il Manchester United @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/g4uqrnAFo1— Calcio su TNT Sports (@footballontnt) 7 novembre 2024La vittoria ha portato lo United al 15° posto in classifica e ha fornito al nuovo allenatore Rubenuna piattaforma su cui lavorare quando subentrerà all’Old Trafford l’11 novembre.