Altro che in attesa di un figlio con Elisa Visari Andrea Damante sta con l’ex di Federico Chiesa | ecco chi è

La vita sentimentale diè sempre sotto i riflettori; di recente si è parlato della presunta gravidanza di, la sua fidanzata con cui probabilmente è arrivato al capolinea. Oggi si vocifera che stia condi, ma è vero?Come sempre un grande caos: adle cose facili non piacciono; dopo un lungo tira e molla con Giulia De Lellis, il Dj veronese aveva ritrovato la felicità al fianco dell’attrice. Quest’ultima è stata anche protagonista di un pettegolezzo tutt’che onorevole in cui si diceva che, per gelosia nei confronti delfidanzato, avesse addirittura aggredito fisicamente una ragazza, a Milano.Aggressione a parte, comunque, sembra che la storia d’amore fraedsia finita e che lui si stia consolando fra le braccia di Benedetta Quagli, ex fidanzata di, oggi sposato con Lucia Bramani.