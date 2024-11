Gaeta.it - Al via Sanremo Giovani 2024: Manola Moslehi tra i giurati della nuova edizione

Facebook WhatsAppTwitter Inizia il 12 novembre su Raidue ladi “”, un evento di grande rilevanza che si articolerà in sei serate, culminando nella “Finalissima”. Questa kermesse non si limita a intrattenere, ma offre un’opportunità concreta aitalentimusica, con l’obiettivo di portare le nuove proposte sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di2025, condotto da Carlo Conti.La giuria di esperti e il ruolo diLa commissione che avrà il compito di giudicare i ventiquattro partecipanti è composta da esperti del settore musicali, prevalentemente provenienti dal mondoradio. Tra ic’è, una voce conosciuta e apprezzata nel panorama radiofonico italiano. «Ogni giovane artista che si esibisce merita la massima attenzione e rispetto», ha dichiarato, esprimendo una chiara empatia nei confronti dei concorrenti.