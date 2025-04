Use Rosa Scotti sfida Sanga Milano per il terzo posto in Serie A2 Femminile

Rosa Scotti, che può mettere la 'proverbiale' ciliegina sulla torta ad una prima fase di Serie A2 Femminile semplicemente eccezionale. Dopo la vittoria di sabato scorso nel derby contro il Jolly Livorno, che ha assicurato alle biancorosse almeno il quarto posto, capitan Ruffini e compagne adesso si possono giocare la miglior posizione di accesso possibile ai play-off. A partire dall'ultima trasferta stagionale in programma stasera alle 19 al Pala Giordani di Milano contro Sanga, con cui l'Use Rosa condivide la terza piazza avendo gli stessi 36 punti delle lombarde, che sono però davanti per la vittoria nello scontro diretto di andata quando espugnarono il Pala Sammontana con un solo punto di vantaggio. Arbitrano Rubera di Bagheria e Pulina di Rivoli.

