Ponte Buggianese sfida Camaiore per i playout | speranze e tensioni al Pertini

Ponte Buggianese. La squadra allenata da mister Vettori affronta al Pertini il Camaiore. Per guadagnarsi l'accesso ai playout i pontigiani evono vincere e soprattutto sperare che il Fratres Perignano non faccia lo stesso contro il Viareggio. Solo così verrebbe annullata la forbice di 10 punti che separa i biancorossi dalla compagine pisana e si andrebbe così ai playout. "Sfidiamo il Camaiore – ha dichiarato il dirigente Gianni Sensi –. È la squadra che ha dominato questo campionato. Faremo la nostra partita, come abbiamo sempre fatto. Faremo di tutto per vincere, e a quel punto lì si tenderà l'orecchio verso gli altri campi, per vedere cosa faranno le nostre dirette concorrenti. Soprattutto a Perignano, dove la Fratres aspetta il Viareggio. Sembra quasi impossibile, però noi ci crediamo".

