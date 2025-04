Laverita.info - La ricetta Trump fa piangere le Borse. Casa Bianca ai ferri corti con la Fed

I mercati crollano: Piazza Affari maglia nera in Europa a -6,53%. Giù pure Wall Street. Il presidente chiede a Powell di ridurre i tassi e di non far politica, ma il governatore alza la tensione: «Coi dazi più inflazione».