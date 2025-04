Santiago Castro pronto per il rientro | sfida contro il Napoli da titolare

Santiago Castro stringe i denti: il numero 9 è abile e arruolabile per la sfida di lunedì sera con il Napoli. Ieri l’attaccante argentino ha avuto il via libera dai medici per tornare in gruppo, dopo aver testato le proprie condizioni e ha svolto l’intera seduta con i compagni. La contusione all’alluce del piede destro rimediata in nazionale alla vigilia della sfida con il Brasile è quindi superata. L’attaccante viaggia verso il ritorno: probabilmente da titolare. Dopo Empoli Dallinga è tornato ad accusare dolore a causa della pubalgia e negli ultimi due giorni è stato gestito tra lavoro personalizzato e differenziato: insomma, l’olandese è da gestire, sarà a disposizione, ma Castro spera e confida di poter tornare titolare. Dipenderà dall’allenamento di oggi e dalla rifinitura di domani, dalla condizione che l’argentino dimostrerà di avere. Sport.quotidiano.net - Santiago Castro pronto per il rientro: sfida contro il Napoli da titolare Leggi su Sport.quotidiano.net stringe i denti: il numero 9 è abile e arruolabile per ladi lunedì sera con il. Ieri l’attaccante argentino ha avuto il via libera dai medici per tornare in gruppo, dopo aver testato le proprie condizioni e ha svolto l’intera seduta con i compagni. La contusione all’alluce del piede destro rimediata in nazionale alla vigilia dellacon il Brasile è quindi superata. L’attaccante viaggia verso il ritorno: probabilmente da. Dopo Empoli Dallinga è tornato ad accusare dolore a causa della pubalgia e negli ultimi due giorni è stato gestito tra lavoro personalizzato e differenziato: insomma, l’olandese è da gestire, sarà a disposizione, maspera e confida di poter tornare. Dipenderà dall’allenamento di oggi e dalla rifinitura di domani, dalla condizione che l’argentino dimostrerà di avere.

