Freestyle, Flora e Miro Tabanelli fanno doppietta ai Campionati Italiani di big air e slopestyle

A coronamento di una stagione indimenticabile, i fratellidanno spettacolo anche all’Alpe di Siusi (in provincia di Bolzano) in occasione deiAssoluti 2025.hanno rispettato infatti il pronostico della vigilia, conquistando il titolo tricolore sia nel big air che nelloe ribadendo così la loro superiorità a livello nazionale in queste specialità del.La diciassettenne emiliana, vincitrice quest’inverno della Coppa del Mondo generale nel comparto park&pipe, ha primeggiato nel big air totalizzando 182.66 punti grazie ad una una seconda run da 89.33 ed una terza da 93.33 punti. Il podio è stato completato da Maria Gasslitter (argento con 156.66 punti) e Alessia Ambrosi (bronzo con 148.33 punti)., capace di imporsi lo scorso gennaio agli X Games di Aspen (come la sorella minore), ha vinto la gara maschile degli Assoluti ottenendo uno score di 174.