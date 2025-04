Napoli Lite familiare finisce nel sangue | accoltellata titolare di nota pizzaiola del centro storico

centro storico di Napoli, dove una Lite familiare è degenerata causando il ferimento di una 48enne. La donna, D.C., titolare di una storica pizzeria molto frequentata sia da napoletani che da turisti, è stata accoltellata al torace durante un acceso diverbio domestico.

