Fiorentina sfida il Milan a San Siro | Palladino punta su Gudmundsson e Kean

Palladino la strada l’ha tracciata da giorni. Entusiasmo sì, euforia zero. La Fiorentina è partita così alla volta di Milano, dove stasera sarà protagonista a ‘San Siro’ contro i rossoneri di Conceicao. Squadra altalentante il Milan, un po’ come la Fiorentina capace di grandi partite e fragorose cadute. Rossoneri a meno quattro dai viola, logico che un risultato positivo della Fiorentina taglierebbe fuori il Diavolo dalle posizioni di vertice in modo quasi definitivo. Ma Palladino ha già fatto sapere di non volersene interessare. Di pensieri in testa ne ha fin troppi. Guai anche ad andare oltre. Il Celje, ad esempio, sarà preso in considerazione soltanto da domani. Al bando il turnover, la partita che conta è soltanto quella di stasera, anche se poi in mezzo alle righe si è capito che il gruppo gigliato ci tenga particolarmente a giocarsi la finale di Conference League. Sport.quotidiano.net - Fiorentina sfida il Milan a San Siro: Palladino punta su Gudmundsson e Kean Leggi su Sport.quotidiano.net Umiltà e concentrazione. Raffaelela strada l’ha tracciata da giorni. Entusiasmo sì, euforia zero. Laè partita così alla volta dio, dove stasera sarà protagonista a ‘San’ contro i rossoneri di Conceicao. Squadra altalentante il, un po’ come lacapace di grandi partite e fragorose cadute. Rossoneri a meno quattro dai viola, logico che un risultato positivo dellataglierebbe fuori il Diavolo dalle posizioni di vertice in modo quasi definitivo. Maha già fatto sapere di non volersene interessare. Di pensieri in testa ne ha fin troppi. Guai anche ad andare oltre. Il Celje, ad esempio, sarà preso in considerazione soltanto da domani. Al bando il turnover, la partita che conta è soltanto quella di stasera, anche se poi in mezzo alle righe si è capito che il gruppo gigliato ci tenga particolarmente a giocarsi la finale di Conference League.

Fiorentina sfida il Milan a San Siro: Palladino punta su Gudmundsson e Kean. Milan-Fiorentina dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni. Un’altra sfida per l’Europa. La Fiorentina punta in alto, con il Milan per vincere ancora. Milan-Fiorentina: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro. Fiorentina, contro il Milan l'ultima chiamata per l'Europa. Milan: tra la scelta del Nuovo DS e la sfida contro la Fiorentina. Intanto Conte…. Ne parlano su altre fonti

Le probabili formazioni di Milan - Fiorentina (Serie A) - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Milan-Fiorentina: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming - La gara della 31ª giornata di Serie A tra Milan e Fiorentina sarà trasmessa da Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, in streaming su NOW) e da Dazn (in streaming, su app e ... (gazzetta.it)

Milan-Fiorentina: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - A pochi giorni dal derby d'andata di Coppa Italia contro il Milan, l'Inter torna in campo per la 31a giornata di Serie A dove affronterà al Tardini il Parma del grande ex ... (msn.com)