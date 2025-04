Ilrestodelcarlino.it - Fermana in emergenza: sfida cruciale contro Avezzano tra squalifiche e infortuni

Lasi avvicina al fondamentale appuntamento con l’con tanti dubbi di formazione e con Savini impegnato a trovare la quadra di un organico ridotto all’osso. Innanzitutto per ledi due titolari come Etchegoyen e Sardo, protagonisti nel bene e nel male a Sora: il primo con il rigore causato e il secondo con il gol. Proprio dopo il match di in terra laziale la società ha emesso una nota ufficiale denunciando le pessime condizioni, sanitarie ed igieniche, dello spogliatoio oltre ad una accoglienza non proprio amichevole nei confronti della delegazione canarina con atteggiamenti definiti "intimidatori" fin dal pre gara, con i dirigenti gialloblù invitati ad accomodarsi nel settore ospiti e non in centrale, facendo riferimento ai fatti del post gara del match di andata.