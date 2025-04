Thiago Motta torna sul ko in Coppa Italia con l’Empoli | Non ci potevano essere scuse Vi dico cosa è successo dopo quella partita

Thiago Motta ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Di seguito le parole dell'ex allenatore della Juventus, esonerato nel corso dell'ultima sosta per le nazionali. Di seguito le sue parole su quanto successo dopo il ko con l'Empoli.

POST EMPOLI – «dopo quella partita non ci potevano essere scuse. È stata una prestazione non da Juve. Abbiamo sbagliato tutti, io per primo, come ho sottolineato sinceramente nel dopo partita. dopo la partita i ragazzi, sono ragazzi intelligenti, erano tristi, dispiaciuti e coscienti dell'occasione perduta. Noi volevamo vincerla, quella Coppa»

