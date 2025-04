Sport.quotidiano.net - Fcredil Bologna punta alla qualificazione playoff prima della Final Four di Coppa Italia

Blindato il primo posto, in casasi pensa al prossimo obiettivo: difendere ilto e chiudere aritmeticamente lapartenza per ladidi Fasano, in programma (18 e 19 aprile prossimi (semie il 18 con Fantini-Folcieri): per riuscire nel proprio intento, le rossoblù di coach Fabio Ghiselli dovranno passare questa sera alle 20.30 a Castel d’Azzano, sul campoSmapiù Arena Verona e poi ripetersi nel prossimo fine settimana con Castelfranco Veneto. Alle 18 si gioca Vicenza-Cesena, scontro diretto per il terzo posto, l’ultimo utile per ie vincendo a Verona,potrebbe salire a +9 sul quarto posto a quattro giornate dal termine e potrebbe così chiudere i giochi tra una settimana. All’apmento di Veronaci arriva in p, con la formazione al completo e reduce dprova di forza con Vicenza, in cui ha dato prova di saper sfoggiare la miglior pvolo possibile alzando il livello caratteriale e tecnico nell’apmento per ilto, caratteristica che servirà in vista di