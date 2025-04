Torneo Balestrieri Monteaperti 1260 | domani la gara finale con 35 tiratori in competizione

Monteaperti, cinque mesi fa, con la sua compagine di Balestrieri Monteaperti 1260 ha organizzato il suo tradizionale Torneo interno aperto a tutti i soci del gruppo stesso e da due anni aperto anche a squadre esterne con relativa classifica finale. domani si svolgerà l’ultima gara del Torneo 2025 che ha visto partecipare ben 35 tiratori, con tre classifiche diverse, e con bersagli veramente difficili e di buona fattura. I campi di tiro di Casetta hanno permesso di effettuare gare sempre molto belle e molto competitive. Le classifiche, prima della gara finale, vedono nella categoria Donne, al primo posto, la Campionessa Italiana in carica Donella Bernini seguita a soli 9 punti da Michela Colombo che precede Donatella Lorenzetti al terzo. Per gli uomini, Paolo Caroni precede tutti con ben 23 punti su Mauro Barluzzi con al terzo posto Roberto Giudici. Sport.quotidiano.net - Torneo Balestrieri Monteaperti 1260: domani la gara finale con 35 tiratori in competizione Leggi su Sport.quotidiano.net Il Gruppo Sportivo Casetta-, cinque mesi fa, con la sua compagine diha organizzato il suo tradizionaleinterno aperto a tutti i soci del gruppo stesso e da due anni aperto anche a squadre esterne con relativa classificasi svolgerà l’ultimadel2025 che ha visto partecipare ben 35, con tre classifiche diverse, e con bersagli veramente difficili e di buona fattura. I campi di tiro di Casetta hanno permesso di effettuare gare sempre molto belle e molto competitive. Le classifiche, prima della, vedono nella categoria Donne, al primo posto, la Campionessa Italiana in carica Donella Bernini seguita a soli 9 punti da Michela Colombo che precede Donatella Lorenzetti al terzo. Per gli uomini, Paolo Caroni precede tutti con ben 23 punti su Mauro Barluzzi con al terzo posto Roberto Giudici.

Monteaperti 1260: entusiasmo per il torneo di balestra. Domenica termina il torneo interno di ‘Monteaperti’. Il 10 luglio quarta giornata del Campionato italiano di balestra a Bagni di Lucca. Ne parlano su altre fonti

Tiro con la balestra. A Casetta-Monteaperti di fronte le compagnie Guelfe e Ghibelline - Il Gruppo ‘Balestrieri Monteaperti 1260’, in occasione del Capodanno Senese (25 marzo), ha organizza per oggi, come ogni anno, una sfida di Tiro con la balestra tra compagnie militari Guelfe e ... (sport.quotidiano.net)