Ilrestodelcarlino.it - Sfida al vertice: Sab Group Rubicone affronta La Nef Re Salmone

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

aldel campionato di serie B di pallavolo maschile al Palasport di San Mauro Pascoli, dove oggi, alle 17.30, la Sabin Volley ospiterà la capolista del girone ‘La Nef Re’ di Osimo. I gialloblù tornano in campo col dente avvelenato dopo l’ultimo ko per 3-2 rimediato a Forlì che ha chiuso la serie di otto vittorie consecutive. "I nostri avversari la scorsa settimana hanno disputato una partita quasi perfetta – riconosce coach Stefano Mascetti – il loro ambiente e il loro coach li conosco bene, si sono confermati facendo un’ottima gara. Noi l’avremmo comunque potuta vincere, ma l’abbiamo persa perché abbiamo commesso troppi errori. A volte capita, soprattutto quando ti trovi di fronte una compagine avversaria di grande qualità". Tornando all’avversario odierno, Osimo, grazie al successo per 3-0 nell’ultimo turno con Bellaria, si è portato a +4 sui romagnoli.