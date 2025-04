Sambenedettese Calcio | Vittorio Massi e il sogno della Serie C

della Samb Vittorio Massi, alla trasmissione Buongiorno Marche in onda su Rai3, dove si è parlato del club rossoblù ormai prossimo al ritorno in Serie C. "Tutti in città - aggiunge - mi chiedono quando ce la faremo. Ma noi pensiamo solo alla partita domenica con il Sora e poi guarderemo cosa farà il Teramo a Recanati". Al Riviera delle Palme si preannuncia di nuovo il pubblico delle grandi occasioni. Certo non si arriverà ai diecimila del match con il Chieti ma la prevendita dei biglietti prosegue a ritmo intenso. "San Benedetto - ha spiegato Massi - è una piazza diversa dalle altre anche a livello nazionale. Il traguardo che stiamo per raggiungere è una grande vittoria per la città. Ma anche per me e per gli amici che mi seguono dai tempi del Porto d’Ascoli. Ilrestodelcarlino.it - Sambenedettese Calcio: Vittorio Massi e il sogno della Serie C Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Sto vivendo questo momento con tensione". Testi e musica del presidenteSamb, alla trasmissione Buongiorno Marche in onda su Rai3, dove si è parlato del club rossoblù ormai prossimo al ritorno inC. "Tutti in città - aggiunge - mi chiedono quando ce la faremo. Ma noi pensiamo solo alla partita domenica con il Sora e poi guarderemo cosa farà il Teramo a Recanati". Al Riviera delle Palme si preannuncia di nuovo il pubblico delle grandi occasioni. Certo non si arriverà ai diecimila del match con il Chieti ma la prevendita dei biglietti prosegue a ritmo intenso. "San Benedetto - ha spiegato- è una piazza diversa dalle altre anche a livello nazionale. Il traguardo che stiamo per raggiungere è una grande vittoria per la città. Ma anche per me e per gli amici che mi seguono dai tempi del Porto d’Ascoli.

Sambenedettese Calcio: Vittorio Massi e il sogno della Serie C. Nata la nuova Fondazione Sambenedettese, tutti i componenti. Nasce ufficialmente la "Fondazione Sambenedettese". Il presidente è Vittorio Massi. Sambenedettese Calcio, il decalogo di una società sportiva con un futuro molto nebuloso. Samb, Massi: «Il calcio va vissuto in campo e sugli spalti. Senza tifosi è deprimente». L’Aquila-Samb, Juchich: «Responsabilità società ospitata», Massi preannuncia querela. Ne parlano su altre fonti

Sambenedettese Calcio: Vittorio Massi e il sogno della Serie C - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Massi: «Tanti auguri Samba mia. Il Ballarin? Per me non è mai stato demolito» - Il presidente sulla Rai: «I sambenedettesi hanno una storia importante. Penso al porto, ai pescatori. Svolgono un lavoro duro. Ma lo fanno tutti insieme» ... (lanuovariviera.it)

Metti Giuseppe Cruciani e Vittorio Massi seduti allo stesso tavolo. La “strana coppia” protagonista da Harena - Domenica 6 aprile un incontro fuori dagli schemi tra il giornalista e il presidente della Sambenedettese. Il dibattito promette scintille e riflessioni poco accomodanti ... (lanuovariviera.it)