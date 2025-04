Made in Italy | così i dazi di Trump bruciano miliardi e posti di lavoro

Leggi su Ilfaroonline.it

Washington, 5 aprile 2025 – Dopo l’annuncio del 2 aprile 2025 da parte degli Stati Uniti sui nuovialle importazioni europee, l’Italia si trova ad affrontare uno dei colpi più duri al proprio sistema economico degli ultimi anni. Con tariffe del 20% imposte su tutto ilin EU, il provvedimento firmato da Donaldha innescato una reazione a catena tra imprese, mercati finanziari e istituzioni. Per ilin– pilastro dell’export nazionale – il rischio è concreto: perdita di competitività, calo delle vendite e migliaia didiin bilico.Si tratta di una vera e propria stangata sulin: dagli alimentari ai macchinari, passando per moda e lusso, molti settori chiave dell’export italiano rischiano di perdere competitività oltreoceano. L’annuncio ha avuto un immediato effetto-shock: Piazza Affari ha registrato cali bruschi (Ftse Mib –3,6%, ai minimi da gennaio), in quello che alcuni commentatori hanno paragonato all’“11 settembre” finanziario per Milano?.