Ilrestodelcarlino.it - Elettromeccanica Angelini Cesena sfida Vicenza per un posto nei playoff di volley B1

ad alta tensione e probabilmente decisiva nell’ottica della corsa aiper l’che oggi, alle 18, sarà impegnata in trasferta anel campionato didi serie B1 femminile: le squadre sono infatti appaiate a quota 44 punti in classifica, ma le venete grazie a un maggior numero di vittorie occupano la terza piazza e precedonoche, di conseguenza, è ancora fuori dai, dal momento che alla post season accedono soltanto le prime tre.arriva dalla sconfitta contro Bologna, mentre le bianconere hanno battuto Clementina 3-1; all’andata le venete si imposero al tiebreak in una partita che per bianconera fu caratterizzata da una serie di alti e bassi. "Sapevamo che la gara contro Clementina sarebbe stata difficile – commenta il capitano Giada Benazzi –, soprattutto dal punto di vista mentale: loro stavano cercando punti salvezza mentre noi avevamo molto da perdere.