Ristopro Fabriano sfida Juve Caserta 2021 | scontro decisivo per i play-in

Ristopro Fabriano nel match di domani per la 16esima giornata di ritorno della B. Al PalaChemiba di Cerreto d’Esi domani alle ore 19 – match posticipato di un’ora rispetto alle canoniche 18 – sale infatti la Paperdi Caserta, città che ha fatto la storia del basket italiano con la gloriosa Juve, che vinse anche un epico scudetto nel 1991 contro l’Olimpia Milano, uno scudetto del sud ancora oggi unico. L’attuale società si chiama Juve Caserta 2021, e si pone come erede proprio di quella Juve, fondata nel 1951 e poi spentasi nel 1998. La Paperdi è attualmente al dodicesimo posto assieme al Ravenna con 26 punti e dunque può ancora centrare in extremis la qualificazione ai play-in, cioè alla fase successiva alla stagione regolare che qualificherà due club ai play-off promozione per la serie A2, a cui sono ammesse direttamente le prime sei. Ilrestodelcarlino.it - Ristopro Fabriano sfida Juve Caserta 2021: scontro decisivo per i play-in Leggi su Ilrestodelcarlino.it Un nome e una piazza importante del basket italiano di fronte allanel match di domani per la 16esima giornata di ritorno della B. Al PalaChemiba di Cerreto d’Esi domani alle ore 19 – match posticipato di un’ora rispetto alle canoniche 18 – sale infatti la Paperdi, città che ha fatto la storia del basket italiano con la gloriosa, che vinse anche un epico scudetto nel 1991 contro l’Olimpia Milano, uno scudetto del sud ancora oggi unico. L’attuale società si chiama, e si pone come erede proprio di quella, fondata nel 1951 e poi spentasi nel 1998. La Paperdi è attualmente al dodicesimo posto assieme al Ravenna con 26 punti e dunque può ancora centrare in extremis la qualificazione ai-in, cioè alla fase successiva alla stagione regolare che qualificherà due club ai-off promozione per la serie A2, a cui sono ammesse direttamente le prime sei.

Fabriano tifa per Jesi. Con la testa già al derby.

