Il ristorante della ragazza morta dopo aver mangiato un panino | Non ci ha detto che era allergica

ragazza morta il 2 aprile dopo aver mangiato un panino nel locale Pigneto Vitaminas 24. Il titolare del ristorante F.S. è indagato per omicidio colposo. Si tratta di una necessità tecnica in vista dell’autopsia. L’ipotesi è che la studentessa, 20 anni, non sia stata capita a causa della lingua. A indagare è il pubblico ministero Marcello Cascini. Tutto è accaduto verso le 14 di mercoledì scorso al ristorante in via Giovanni De Agostini. La vittima si è sentita male dopo aver mangiato. È tornata con l’amica nella struttura per studenti International Campus di via Casilina dove le hanno somministrato i medicinali. Ma è morta lo stesso.Gli allergeniLa ventenne teneva sempre con sé il farmaco. Stavolta lo ha dimenticato nell’ostello. Intanto l’edizione romana di Repubblica parla con una delle lavoratrici: «Sono stata io a prepararle quel panino. Leggi su Open.online Si chiamava Anne Avarie Tierney lail 2 aprileunnel locale Pigneto Vitaminas 24. Il titolare delF.S. è indagato per omicidio colposo. Si tratta di una necessità tecnica in vista dell’autopsia. L’ipotesi è che la studentessa, 20 anni, non sia stata capita a causalingua. A indagare è il pubblico ministero Marcello Cascini. Tutto è accaduto verso le 14 di mercoledì scorso alin via Giovanni De Agostini. La vittima si è sentita male. È tornata con l’amica nella struttura per studenti International Campus di via Casilina dove le hanno somministrato i medicinali. Ma èlo stesso.Gli allergeniLa ventenne teneva sempre con sé il farmaco. Stavolta lo ha dimenticato nell’ostello. Intanto l’edizione romana di Repubblica parla con una delle lavoratrici: «Sono stata io a prepararle quel

Mangia un panino al ristorante, muore una studentessa americana in Erasmus - Una studentessa Erasmus americana di 21 anni è morta ieri in strada a Roma dopo aver mangiato un panino in un ristorante. La ragazza, poco dopo aver mangiato, ha iniziato a sentirsi male, ... (ansa.it)

Ragazza di 21 anni mangia un panino al pub, poi si accascia e muore in strada: «Forse reazione allergica» - In compagnia delle amiche, avrebbe mangiato un panino in un ristorante in via Giovanni de Agostini, in zona Casilina, ma, probabilmente a causa di una reazione allergica, secondo quanto ... (msn.com)

Anne Avarie Tierney, chi era la studentessa americana morta dopo aver mangiato un panino al Pigneto - Alcune amiche l’hanno soccorsa e le hanno somministrato una dose di Bentelan ma questo non è servito a salvarla Una studentessa Usa di 21 anni è morta il pomeriggio… Leggi ... (informazione.it)