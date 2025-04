Tvplay.it - Nessun dubbio, contatto e decisione presa: panchina a De Rossi

Daniele Deè pronto a tornare indopo l’esonero con la Roma ad inizio stagione: c’è un nuovo progetto per l’ex centrocampista giallorossoDopo aver firmato un contratto triennale con i Friedkin, a DDR non è stato dato il tempo di lavorare e dopo appena quattro giornate dall’inizio del campionato è stato mandato via (3 pareggi e una sconfitta contro l’Empoli). Il suo periodo sabbatico è però terminato, visto che sta per tornare ina De(TvPlay – ANSA) I tifosi della Roma sono rimasti a dir poco sbigottiti quando hanno appreso dell’esonero di Daniele De, arrivato come un fulmine a ciel sereno in quel di settembre. L’allenatore di Ostia aveva firmato pochi mesi prima un contratto triennale, dopo aver raggiunto la semifinale di Europa League e il sesto posto nello scorso campionato.