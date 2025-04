Suolo pubblico esplode la protesta | Il costo delle tariffe è raddopppiato

tariffe e tributi a carico dei cittadini e soprattutto delle imprese cesenati trova Confartigianato cesenate contraria nel metodo e nel merito". Ad affermarlo è il Gruppo di Presidenza di Cesena (Daniela Pedduzza, Stefano Soldati e Fulvia Fabbri. "Abbiamo già avuto modo di chiarire in occasione della presentazione del bilancio regionale - rimarca il Gruppo di Presidenza - che siamo contrari sia nel metodo che nel merito delle decisioni adottate dagli enti locali rispetto all’aumento delle entrate. Sul metodo, perché non c’è stato sufficiente confronto con le parti sociali che hanno appreso degli aumenti a cose fatte, e perché a fronte delle pur comprensibili e crescenti esigenze sul fronte del welfare non è stato affrontato il nodo della qualificazione della spesa". Ilrestodelcarlino.it - Suolo pubblico, esplode la protesta: "Il costo delle tariffe è raddopppiato" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Gli incrementi a tappeto die tributi a carico dei cittadini e soprattuttoimprese cesenati trova Confartigianato cesenate contraria nel metodo e nel merito". Ad affermarlo è il Gruppo di Presidenza di Cesena (Daniela Pedduzza, Stefano Soldati e Fulvia Fabbri. "Abbiamo già avuto modo di chiarire in occasione della presentazione del bilancio regionale - rimarca il Gruppo di Presidenza - che siamo contrari sia nel metodo che nel meritodecisioni adottate dagli enti locali rispetto all’aumentoentrate. Sul metodo, perché non c’è stato sufficiente confronto con le parti sociali che hanno appreso degli aumenti a cose fatte, e perché a frontepur comprensibili e crescenti esigenze sul fronte del welfare non è stato affrontato il nodo della qualificazione della spesa".

Suolo pubblico, esplode la protesta: "Il costo delle tariffe è raddopppiato". Spunta una nuova “antenna totem” a Prati: esplode la protesta dei residenti. San Benedetto, esplode la protesta degli ambulanti del mercato: «Ci chiedono di pagare in 15 giorni le scadenze di sei mesi. Marigliano, salta la Festa di San Giuseppe: il Comune nega l'autorizzazione, esplode la protesta. Cabina elettrica a Ferentillo, esplode la protesta: raccolta firme per stop ai lavori. Crollo sull’Aurelia a Borghetto, esplode la protesta: la val di Vara è isolata. Ne parlano su altre fonti

Suolo pubblico, esplode la protesta: "Il costo delle tariffe è raddopppiato" - Momenti di forte tensione e paura per 123 tra alunni e docenti del liceo Rinaldini: il gruppo è stato avvicinato da alcuni ragazzi armati di coltelli al quartiere Brancaccio tristemente noto per la ... (ilrestodelcarlino.it)

San Benedetto, esplode la protesta degli ambulanti del mercato: «Ci chiedono di pagare in 15 giorni le scadenze di sei mesi» - Il Comune ha inviato i bollettini per la tassa di occupazione del suolo pubblico relativa al primo semestre 2025 ... non accenna a placarsi e non si escludono nuove azioni di protesta. (lanuovariviera.it)

Ora o mai più, esplode la protesta del pubblico: l’attacco durissimo - Nonostante questo, Ora o mai più ha visto molto esibizioni e momenti che hanno emozionato il pubblico di Rai 1. Non sono mancate le polemiche intorno del programma a causa della classifica della ... (msn.com)