Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Russell impensierisce le McLaren, fatica Antonelli

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.15 Hamilton è scivolato in settima posizione, scavalcato da Albon che è quinto con la Williams.8.14 Quattro minuti al termine della Q1.8.13 A forte rischio: 18° a 1.272. Il pilota italiano sta facendo tanta, soprattutto nel confronto diretto con.8.11 Hamilton è sesto a 0.495, preceduto anche da Bearman, che è quinto con la Haas a 0.482.8.11 Norris si porta al comando in 1’27?845. 2° Leclerc a 75 millesimi. Hamilton è tornato in pista con gomme soft.8.10 Al momento Hamilton sarebbe eliminato: è 16°.8.09 Hamilton è 12°, ma è l’unico ad aver utilizzato gomme medie.8.08 Piastri al comando davanti a, Norris, Verstappen, Leclerc e Tsunoda. Nono Lawson, che sembra più a suo agio con la Racing Bulls.8.07è secondo a soli 58 millesimi.