Roma Juve col dubbio trequartista | solo Yildiz sicuro di una maglia poi in tre per una maglia da titolare Le ultimissime

Roma Juve col dubbio trequartista: solo Yildiz sicuro di una maglia, poi in tre per una maglia da titolare. Le ultimissime in vista del match di domani

Domani sera la Juve scenderà sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico per affrontare la Roma nel big match della trentunesima giornata del campionato di Serie A. Permangono i dubbi relativi al trequartista.

solo Yildiz è sicuro di una maglia da titolare alle spalle di Vlahovic. Per l'altro posto in tre si giocano la possibilità di partire dal primo minuto: Koopmeiners, Nico Gonzalez e Kolo Muani. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

