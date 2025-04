Sinner | Stiamo lavorando in palestra per essere pronti al mio rientro Le risposte arriveranno a Roma

Sinner, numero uno del tennis, torna a parlare a un mese dalla fine della squalifica subita dopo il patteggiamento con la Wada (Agenzia internazionale anti doping, ndr) per il casto clostebol. Lo fa a Sky Sport. Sky Tg 24 ne ha proposto una breve anticipazione.Sinner: «»Le parole di Sinner a Sky Sport 24:«Sto molto bene, sono riposato. Sono contento. Onestamente ho fatto tanto cose diverse, ho speso tanto tempo con la mia famiglia, con papa soprattutto, con i miei amici. Ho girato con i go-kart, tante uscite in biciletta. Tante cose nuove, le persone che ho intorno tutti i giorni, sono loro e sono queste le cose che mi portano avanti. Stiamo lavorando in palestra per essere pronti al mio rientro ma manca abbastanza tempo. Le risposte arriveranno a Roma».La squalifica non è poi così male: va al mare, si allena e gira per Montecarlo col monopattino elettricoCome sta vivendo Jannik Sinner le sue settimane di squalifica dal tennis? Libero racconta le giornate trascorse del numero 1 al mondo, prima degli Internazionali di Roma.

