Trentatreesima giornata Basket Eurolega 2024 2025 | Milano crolla a Bologna niente post-season

Trentatreesima giornata Basket Eurolega 2024/2025 spegne definitivamente le speranze dell’Olimpico di raggiungere quanto meno i play-in. I Campioni d’Italia vengono travolti a Bologna dalla Virtus(90-70) che domina per tutto il match.Trentatreesima giornata Basket Eurolega 2024/2025: VIRTUS Bologna-OLIMPIA Milano 90-70Doveva vincere Milano per sperare di poter andare avanti nella competizione continentale ed invece tutto è naufragato in virtù della netta sconfitta per mano di una Virtus che non aveva nulla più da chiedere. Avvio horror per i meneghini capaci di realizzare soltanto due canestri in dieci minuti. Così Bologna fa quel che vuole chiudendo il primo quarto per 22-9. Milano deve reagire, ma sprofonda sempre più andando sotto di 16. LeDay rende il passivo meno pesante, -10, prima che I suoi vadano all’intervallo lungo sotto di 15(44-29). Sport.periodicodaily.com - Trentatreesima giornata Basket Eurolega 2024/2025: Milano crolla a Bologna, niente post-season Leggi su Sport.periodicodaily.com Laspegne definitivamente le speranze dell’Olimpico di raggiungere quanto meno i play-in. I Campioni d’Italia vengono travolti adalla Virtus(90-70) che domina per tutto il match.: VIRTUS-OLIMPIA90-70Doveva vincereper sperare di poter andare avanti nella competizione continentale ed invece tutto è naufragato in virtù della netta sconfitta per mano di una Virtus che non aveva nulla più da chiedere. Avvio horror per i meneghini capaci di realizzare soltanto due canestri in dieci minuti. Cosìfa quel che vuole chiudendo il primo quarto per 22-9.deve reagire, ma sprofonda sempre più andando sotto di 16. LeDay rende il passivo meno pesante, -10, prima che I suoi vadano all’intervallo lungo sotto di 15(44-29).

