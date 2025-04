Juventusnews24.com - Thiago Motta al Corriere: «Deluso perchè non è andata come volevamo, ma non è fallimento. Mancanza di empatia e Giuntoli, vi dico tutto»

di Redazione JuventusNews24ha rilasciato una lunga intervista aldelle Sera: le parole dell’ex allenatore della Juventus esonerato nella sosta delle nazionaliha rilasciato una lunga intervista aldella Sera. Di seguito le parole dell’ex allenatore della Juventus, esonerato nel corso dell’ultima sosta per le nazionali.FINE AVVENTURA – «Difficile fare un’analisi, essendo così vicini a quello che è successo. Sicuramente sonoperché non èsperavamo, sopratin Coppa Italia e Champions. Però non sono d’accordo quando sento parlare di: il nostro lavoro è stato interrotto quando eravamo a un punto dal quarto posto in classifica che era, a inizio stagione, l’obiettivo prioritario. Quando ho accettato questo incarico, con grande entusiasmo, sapevo che sarebbe stato un progetto triennale, fondato su una profonda rivoluzione della squadra, sul suo radicale ringiovanimento.