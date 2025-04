Dazi Trump entrate in vigore le tariffe del 10% sull’import

vigore alla mezzanotte di oggi i Dazi base del 10% imposti dall'amministrazione Trump su gran parte dei prodotti che gli Stati Uniti importano dal resto del mondo: uno shock per il commercio globale che si prevede si intensificherà nei prossimi giorni. Questa soglia minima universale del 10%, da cui sono esenti determinati prodotti, si aggiunge ai Dazi già esistenti. A partire invece dal 9 aprile entreranno invece in vigore le tariffe reciproche calcolate Paese per Paese.Tra i beni esenti dai Dazi figurano petrolio, gas, rame, oro, argento, platino, palladio, legname, semiconduttori, prodotti farmaceutici e minerali non presenti sul suolo statunitense. Anche le importazioni di acciaio, alluminio e automobili non sono interessate, ma sono già soggette a sovrapprezzi del 25%.

