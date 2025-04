Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 5 aprile

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025. Ariete In questo momento così variopinto della vostra vita, così ricco di sollecitazioni e di possibilità concrete, non può mancare qualche Luna irrequieta. Luna in Cancro ha cambiato fase e voi siete vulnerabili, non sapete proporvi nel modo giusto. Da questo primo quarto alla Luna piena del 13bisogna fare chiarezza dove questa non c'è - matrimonio, figli. Collaborazioni. Toro Dolce primo quarto, vedute più serene nei rapporti che interessano, possono fare miracoli. L'amore è il primo miracolo di primavera, ma anche nel lavoro c'è un'azione energica e ambiziosa, avrete emozioni bellissime, gli affari si muovono come piace a voi.