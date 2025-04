Lanazione.it - Hockey Sarzana punta ai play off scudetto: sfida decisiva contro Montebello

Lo scenario è cambiato e adesso l’può permettersi dire aioff. Dopo aver messo al sicuro la permanenza nel campionato di serie A1 grazie a una straordinaria reazione che ha fruttato ben cinque successi consecutivi i rossonerino a migliorare la griglia delle formazioni che accederanno alla finale. L’obiettivo adesso è quello di scavalcare al settimo posto il Monza. Ma occorre tenere alto il ritmo e la concentrazione. Partendo dal match casalingo di questa serail Tierre Chimica, ultimo in classifica. "Ci aspetta una partita difficile – frena gli entusiasmi il tecnico rossoneri Sergio Festa – perchè si potrebbe pensare che giocarel’ultima in classifica sia facile invece dobbiamo drizzare le antenne perchè queste sono le partite più difficili da giocare, dove cala la tensione, cala il ritmo, dove si sottovalutano tante cose ed è il momento in cui si rischia di più.