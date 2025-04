Serie B | General Contractor affronta Fabo Herons Montecatini per punti cruciali

Serie B, per la General Contractor un mese di aprile diviso a metà tra impegni casalinghi (Fabo Herons Montecatini e Virtus Roma) e trasferte al Centro/Sud (Caserta e Montecatini sponda Gema). Si comincia oggi al Palatriccoli (palla a due alle 18) contro la Fabo, in palio due punti che classifica alla mano fanno molta più gola agli ospiti, di importanza vitale si potrebbe dire, che non ai padroni di casa. Spiegazione: saldamente assestata all’ottavo posto della graduatoria, quattro lunghezze (e la differenza canestri a favore nello scontro diretto) sopra ai cugini fabrianesi, la truppa di coach Ghizzinardi, ovviamente senza perdere di vista l’arrancante Chiusi di questi tempi, può tranquillamente permettersi di giocarsi le proprie carte in un finale dove potrebbe bastare anche una sola vittoria per garantirsi un posto al sole nella griglia play in e il conseguente bonus di un turno di riposo prima della volata post/season. Ilrestodelcarlino.it - Serie B: General Contractor affronta Fabo Herons Montecatini per punti cruciali Leggi su Ilrestodelcarlino.it Quattro gare alla fine della stagione regolare del campionato diB, per laun mese di aprile diviso a metà tra impegni casalinghi (e Virtus Roma) e trasferte al Centro/Sud (Caserta esponda Gema). Si comincia oggi al Palatriccoli (palla a due alle 18) contro la, in palio dueche classifica alla mano fanno molta più gola agli ospiti, di importanza vitale si potrebbe dire, che non ai padroni di casa. Spiegazione: saldamente assestata all’ottavo posto della graduatoria, quattro lunghezze (e la differenza canestri a favore nello scontro diretto) sopra ai cugini fabrianesi, la truppa di coach Ghizzinardi, ovviamente senza perdere di vista l’arrancante Chiusi di questi tempi, può tranquillamente permettersi di giocarsi le proprie carte in un finale dove potrebbe bastare anche una sola vittoria per garantirsi un posto al sole nella griglia play in e il conseguente bonus di un turno di riposo prima della volata post/season.

