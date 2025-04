Sport.quotidiano.net - Canniccia Motor Club Forte sfida il Cp Grosseto: obiettivo secondo posto

Vincere per mettere in ghiaccio il; vincere per mantenere vivo l’entusiasmo necessario per non pensare troppo al futuro. Vincere per riuscire a ripetere la bellissima cavalcata della passata stagione, perché anche se non hai comela conferma dello scudetto, ma batti due volte su due il Trissino, un pensierino ce lo puoi anche fare. Lascende stasera a, ospiti del Cp di Massimo Mariotti, con l’di confermarsi. I maremmani, che nel girone di ritorno hanno racimolato la miseria di seipunti in undici uscite, non vanno però sottovalutati perché nel girone di andata si erano comportati benissimo entrando, addirittura, nella Final Eight di Coppa Italia. "Sarà una partita a rischio – premette Mirko De Gerone – perché la pista dinon si addice al nostro gioco e alle qualità tecniche di diversi ragazzi.