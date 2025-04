Volley | Invicta Grosseto in campo per chiudere in bellezza e salvarsi

Volley La serie B e la serie C maschile dell'Invicta stasera in campo con opposti obiettivi. Finire in bellezza la serie B, salvarsi la serie C. La formazione maggiore targata Sol Caffè allenata da Fabrizio Rolando ospita stasera alle 21 al PalaMaroncelli di Marina di Grosseto il San Martino in Rio. Grossetani che, dopo cinque vittorie di fila, vanno a caccia di un sesto successo consecutivo per alimentare la striscia di risultati utili consecutivi. Emiliani che sono ottavi con 39 punti, Invicta quinto con 41 punti. I grossetani hanno praticamente archiviato la possibilità di arrivare ai playoff, visto il distacco con le prime tre della classifica, ma considerando che la matematica non esclude l'ipotesi la formazione di Rolando vuol continuare a vincere per finire in bellezza. Coach Rolando avrà tutta la rosa a disposizione, compreso Benedettelli, che dopo l'intervento al menisco è tornato a allenarsi con il gruppo.

