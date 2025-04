Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Piastri davanti a Russell in Q1, Antonelli si salva

8.21 La classifica della Q1:1 Oscar Piastri McLaren 1:27.6872 George Russell Mercedes +0.1563 Lando Norris McLaren +0.1584 Charles Leclerc Ferrari +0.2335 Lewis Hamilton Ferrari +0.2556 Max Verstappen Red Bull Racing +0.2567 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.2808 Kimi Antonelli Mercedes +0.2819 Pierre Gasly Alpine +0.49910 Carlos Sainz Williams +0.52211 Alexander Albon Williams +0.53112 Or Bearman Haas F1 Team +0.54113 Isack Hadjar Racing Bulls +0.59114 Fernando Alonso Aston Martin +0.65015 Liam Lawson Racing Bulls +0.86716 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.88317 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.93518 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.00919 Jack Doohan Alpine +1.19020 Lance Stroll Aston Martin +1.5848.20 Primi 8 piloti racchiusi in meno di tre decimi.