Sport.quotidiano.net - Omag Mt San Giovanni celebra la promozione in A1 con i tifosi al Baraka's di Morciano

Grande festa di fine stagione per le giocatrici dell’Mt Sangiovedì sera al’s dicon i propri. Tanti applausi e sorrisi per festeggiare la storicain serie A1 e consolidare un rapporto oramai davvero unico tra squadra e pubblico, anche per la partecipazione sempre più numerosa al PalaMarignano e in trasferta (da Lecce a Trento) deimarignanesi. Ma è già tempo di guardare al futuro con una serie A1 tutta da programmare sia per il futuro campo di gioco (Rimini, San Marino o Pesaro), ma anche per scegliere il futuro roster che dovrà affrontare un campionato durissimo contro vere corazzate come Conegliano e Milano, solo per citarne alcune. Ed intanto è già partito il toto-giocatrici per capire chi potrà rimanere in una squadra che dovrà lottare con tutte le sue forze per la salvezza.