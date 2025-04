Parma Inter scelta a sorpresa di Inzaghi in attacco | lo fa davvero ecco chi schiera al Tardini

Parma Inter va in scena questa sera, Simone Inzaghi sorprende tutti in attacco, lo farà davvero, ecco qui chi schiera il nerazzurro Il conto alla rovescia è (quasi) terminato. Questa sera – alle ore 18 in punto – va in scena Parma Inter, match di cartello che vedrà impegnata la squadra di Simone Inzaghi al Tardini. Bene, malgrado i tanti impegni, la Champions ed il ritorno di Coppa Italia col Milan dietro l'angolo, il mister schiererà Lautaro Martinez e Marcus Thuram dal primo minuto. Altro che turnover insomma, ne parla così La Gazzetta dello Sport. Un breve passaggio: Parma Inter TURNOVER – «Per il tecnico nerazzurro la fuga in A e la Champions non sono in contraddizione, ma restano pezzi di uno stesso progetto. Mantenere la vetta, e se possibile allungare sul Napoli, servirà ad aggiungere nuova legna da ardere in Baviera.

