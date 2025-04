Parma-Inter sorpasso Hernani! E un ex obiettivo in panchina – CdS

Parma-Inter, match della trentunesima giornata di campionato. Salgono le quotazioni di Hernani, ieri dato in panchina. Mentre un ex obiettivo nerazzurro parte da fuori.QUI Parma – Il Parma nuovo e imminente ostacolo per l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra ducale, ritornata più equilibrata sotto la guida dell’ex nerazzurro Cristian Chivu, va a caccia di punti salvezza e al Tardini ci sarà una cornice di pubblico niente male. Il tecnico rumeno è pronto a schierare il suo Parma con il 3-5-2. Come riferisce anche il Corriere dello Sport, è arrivato il sorpasso di Hernani a centrocampo. Il giocatore brasiliano, rientrante dalla squalifica, fino a ieri veniva dato in panchina, ma a quanto pare ha scavalcato nelle gerarchie lo svizzero Sohm. In difesa, l’ex obiettivo dell’Inter Giovanni Leoni, cercato l’estate scorsa dall’Inter dopo la buona stagione alla Sampdoria, non sarà titolare. Inter-news.it - Parma-Inter, sorpasso Hernani! E un ex obiettivo in panchina – CdS Leggi su Inter-news.it Alle 18, match della trentunesima giornata di campionato. Salgono le quotazioni di, ieri dato in. Mentre un exnerazzurro parte da fuori.QUI– Ilnuovo e imminente ostacolo per l’di Simone Inzaghi. La squadra ducale, ritornata più equilibrata sotto la guida dell’ex nerazzurro Cristian Chivu, va a caccia di punti salvezza e al Tardini ci sarà una cornice di pubblico niente male. Il tecnico rumeno è pronto a schierare il suocon il 3-5-2. Come riferisce anche il Corriere dello Sport, è arrivato ildia centrocampo. Il giocatore brasiliano, rientrante dalla squalifica, fino a ieri veniva dato in, ma a quanto pare ha scavalcato nelle gerarchie lo svizzero Sohm. In difesa, l’exdell’Giovanni Leoni, cercato l’estate scorsa dall’dopo la buona stagione alla Sampdoria, non sarà titolare.

