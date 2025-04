Mens Sana Virtus e Costone | sfide cruciali nei campionati di basket

Non sarà una domenica decisiva ma quasi. Il quartultimo turno della seconda fase di stagione non emetterà sentenze definitive ma sarà sicuramente uno spartiacque importante nei campionati di Mens Sana, Virtus e Costone, con tutte e tre impegnate in match casalinghi. La Note di Siena, che sta preparando un caloroso comitato di benvenuto in occasione del ritorno di Boris Gorenc in viale Sclavo, se la vede con il fanalino di coda Serravalle (palla a due domani alle ore 18), in una partita di grande importanza per la squadra di coach Paolo Betti per avvicinarsi alla salvezza diretta. Anche perché, a distanza, lo scontro diretto tra Spezia e Crocetta butterà giù dalla torre una diretta concorrente. Un match, quello del Palasprint, che seguirà con grande interesse anche la Virtus. Reduce dalla rabbia per la sconfitta di Genova, la Stosa va in cerca di riscatto contro Gallarate (palla a due domani alle 17.

