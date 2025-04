Lanazione.it - Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D

Leggi su Lanazione.it

CALCIODSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per ilsi prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il Sandell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano domenica scorsa - ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre il Grifone, che gravita in zona, vuole confermarsi tra le prime cinque, e magari riprendere il Seravezza in terza posizione. Dipenderà molto dalle motivazioni dei giocatori, visto come idiD valgono nulla, o quasi, mentre i playout portano, in caso negativo, alla retrocessione.