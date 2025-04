Il Parma di Chivu ha una nuova attenzione nelle coperture

Chivu è subentrato a Pecchia e ha cercato di lavorare sulla solidità del Parma. La squadra cerca di tenere linee basse e strette, mentre in possesso il gioco passa dalle fasce.TATTICA – Chivu ha cercato di dare solidità al Parma con pochi e semplici accorgimenti. Tradotto, la squadra non ha più l'idea di attaccare con quattro uomini alti dimenticandosi totalmente degli spazi lasciati. In non possesso l'attenzione è sulle coperture più che sulla pressione, con un 4-4-2 o un 4-1-4-1 col centravanti che scherma il vertice basso avversario Davanti alla difesa gioca di preferenza Mandela Keita, col compito di dare solidità. Quando la squadra si abbassa si vede anche il 5-4-1, con uno degli esterni offensivi pronto a scendere sulla linea di difesa. Di solito è compito dell'ala destra, perché la linea è sbilanciata tra i due terzini: Delprato a destra tende a rimanere più bloccato e stretto giocando spesso da terzo centrale, mentre Valeri sta stabilmente più alto giocando a centrocampo e occupando la fascia sinistra in fase offensiva, con l'esterno mancino che si accentra da seconda punta.

Non c'è spazio per sentimentalismi, Chivu vuole un Parma da battaglia. Sempre meno rotazioni, la nuova gestione porta gerarchie.

