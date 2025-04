Internews24.com - Le Prime Pagine Sportive Nazionali – 5 aprile 2025

di RedazioneUna rassegna stampa delledi oggi, 5: Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, TuttosportEcco ledei principali quotidiani sportividi oggi, sabato 5, in edicola: Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport. Focus sull’Inter.QUOTE PARMA INTER – A tre giorni dall’attesissimo impegno europeo con il Bayern Monaco, l’Inter di Inzaghi fa visita al Parma in un’intricata trasferta da cui i nerazzurri vogliono uscire vincitori per mantenere il primato in classifica. La quota X2 (vittoria dell’Inter o pareggio) è data a 8 invece che a 1.10 da Sisal grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link. La giocata viene data a 1.10 da Goldbet e viene pagata 1.08 volte la posta da Planetwin365.