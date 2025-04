Ilrestodelcarlino.it - "Veicoli pesanti, installare varchi elettronici"

Per il consiglio comunale del 10 aprile il gruppo consiliare Cesena Siamo Noi presenterà una mozione per impegnare la giunta avolti a monitorare e controllare il passaggio dinelle vie del territorio cesenate soggette a divieto di transito. "Uno dei punti più critici segnalati – rimarca Cesena Noi che ha come consiglieri Marco Giangrandi (nella foto) e Denis Parise – riguarda il segmento stradale compreso tra la rotonda San Cristoforo e l’ingresso della Secante. Su questo tratto, il Comune di Cesena ha emesso un’ordinanza che impone la deviazione del traffico dei mezzi, consentendo il passaggio solo aidiretti alle attività locali. Simile divieto è stato imposto anche da Anas sulla Secante prima della confluenza della via San Cristoforo".