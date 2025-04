Il colossale gioco d' azzardo di Trump

Trump cercava uno shock globale e naturalmente lo ha trovato, anzi lo ha provocato con il "Liberation Day", la giornata dei dazi per tutti. La sortita del presidente americano non è una sorpresa, faceva parte del suo programma elettorale, dunque chi oggi si mostra stupito fa la figura di Alice nel Paese delle Meraviglie. Il crollo delle Borse è ampiamente messo nel conto della Casa Bianca che, per il momento, punta su una separazione tra l'economia reale e i mercati finanziari. I nuovi dati sull'occupazione ne sono un esempio, ma è chiaro che questa strategia ha un limite nel fattore tempo. Trump ieri ha avuto una telefonata con il presidente del Vietnam che ha assicurato un suo intervento per eliminare le barriere all'export americano, tuttavia questo non può essere il nuovo paradigma, dunque occorre un complesso negoziato su più fronti.

