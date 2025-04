Screenworld.it - Cosa possiamo aspettarci da C’era una volta… a Hollywood 2?

Il primo di Aprile, come si sa, è la giornata degli scherzi e delle burle, con finti annunci e fake news che fioccano più che in ogni altro momento dell’anno. Per questo motivo il mondo dell’informazione è rimasto estremamente scettico quando è arrivato lo scoop più roboante e strano che potessimo vedere: l’uscita del sequel diuna volta. a, diretto da David Fincher. Era chiaramente una presa in giro. Era impossibile che Tarantino restasse in sede di sceneggiatura e che lo desse in mano a Netflix e Fincher. Eppure, a ben pensarci, non è così assurdo come si possa pensare. Anzi, si è rivelato vero.La notizia ha scosso il mondo della settima arte, portando fan e personalità del settore a lanciarsi in commenti scettici o entusiastici sulla riuscita del progetto. Noi vogliamo promuovere un’operazione diversa: provare ad analizzare gli stili, a una prima occhiata così diversi, dei due registi e provare a capire (e immaginare)potremmoda questo seguito.