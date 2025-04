Gamerbrain.net - Nintendo Switch 2: Ecco perché Nintendo ha scelto uno schermo LCD

Con l’annuncio ufficiale della2, una delle novità che ha subito attirato l’attenzione è stata la scelta del display. Contrariamente alle aspettative di molti,ha deciso di abbandonare la tecnologia OLED introdotta con la versione precedente e adottare unoLCD da 7,9 pollici. Una mossa che, a prima vista, potrebbe sembrare una regressione, ma che nasconde ragioni tecniche ben precise.Un LCD evoluto, non un semplice compromessoDurante una sessione di domande e risposte tenutasi a New York, Tetsuya Sasaki, General Manager della Technology Development Division di, ha spiegato in dettaglio i motivi di questa scelta. Secondo Sasaki, non si tratta di un semplice taglio ai costi, ma di una valutazione attenta delle tecnologie disponibili.“Abbiamo analizzato attentamente le tecnologie disponibili al momento dello sviluppo,” ha dichiarato Sasaki, “e dopo molte considerazioni, abbiamo deciso di rimanere sull’LCD.